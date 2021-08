Orderboek baggeraar Boskalis naar record

De orderportefeuille stond eind juni op meer dan 5,5 miljard euro, wat 4 procent meer is dan een jaar eerder. In Nederland nam Boskalis onder andere het project Meanderende Maas aan, dat deel uitmaakt van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gaat daarbij om versterking van de Brabantse Maasdijk om het achterland beter te beschermen tegen overstromingen. Boskalis is ook betrokken bij de versterking van de Markermeerdijken, de IJsseldijk Zwolle-Olst en de IJsseldijken in de Krimpenerwaard.

Bekijk ook: Klimaatalarm betekent kassa voor Nederlandse bedrijven

In het Verenigd Koninkrijk en België gaat het bedrijf aan de slag met omvangrijke infrastructuurwerkzaamheden. Volgens Boskalis is met al die werken een belangrijk deel van de omzet voor 2021 veiliggesteld. In december sleepte Boskalis ook nog een megaproject binnen in de Filipijnen. Het bedrijf gaat daar meewerken aan de nieuwe internationale luchthaven van hoofdstad Manilla. Het project heeft een geschatte waarde van 1,5 miljard euro, wat de grootste opdracht ooit is voor Boskalis.

De omzet ging in de afgelopen periode met bijna 5 procent omhoog naar 1,3 miljard euro. Boskalis zegt bij zijn baggeractiviteiten nog de meeste last te ondervinden van de aanhoudende reisbeperkingen en stringente quarantainemaatregelen tegen het coronavirus, met name in Zuidoost-Azië.

Het bedrijf, dat eerder dit jaar ook betrokken was bij het bergen van het enorme containerschip Ever Given, dat was vastgelopen in het Suezkanaal, boekte een nettowinst van 72 miljoen euro. Een jaar eerder leed de onderneming uit Papendrecht nog een verlies van 96 miljoen euro vanwege afschrijvingen door de coronacrisis.

Boskalis gaat binnenkort beginnen met het opstellen van een nieuwe strategie voor de komende jaren. Volgens de onderneming zal een belangrijke pijler in dit plan de rol van Boskalis bij het beteugelen van de gevolgen van klimaatverandering zijn.