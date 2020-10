5 vragen: KPN in Zweedse handen?

KPN wil mogelijk zelf van zijn glasvezelinvesteringen profiteren, in plaats van die eer aan een nieuwe eigenaar te laten. Ⓒ Ronald Bakker KPN Koninklijke 2.397 7.25 %

De Zweedse private equity-investeerder EQT overweegt een bod op KPN, meldde persbureau Bloomberg vrijdag. De beurskoers van KPN spuit maandagochtend na opening van de beurs bijna 9% omhoog. KPN is vaker als overnameprooi getipt. Is het deze keer menens, en komt KPN in Zweedse handen? 5 vragen: