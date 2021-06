’Nederland is mooi’

Architect Jacques en pedagoog Sylvia, de kinderen van kunstenaar Piet Schoenmakers in de mooie, landelijk gelegen beeldentuin in Groot-Schermer.

De Limburgse kunstenaar Piet Schoenmakers werkte veel in Noord-Holland. „Soms mochten wij mee dan mee in de 2CV”, vertelde zijn zoon Jacques Schoenmakers bij de opening van een expositie van zijn in 2009 overleden vaders werk in Museum Nic Jonk in Groot-Schermer.