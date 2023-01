Premium Het beste van De Telegraaf

Patiënten in pijn door pillentekort: ’Ik kan niet slapen, niet werken’

Door Klaartje Bax en Fadime Demir

De morfinepillen die Martin Bossen slikt moeten normaal gesproken over langere tijd afgebouwd worden, maar dat was niet mogelijk door het tekort. „Ik kreeg ontwenningsverschijnselen, vreselijke dromen en voelde mij hondsberoerd.” Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Patiënten die noodgedwongen moeten wisselen van medicatie, artsen en apothekers die uren kwijt zijn met het zoeken naar alternatieve medicatie: het medicijntekort in Nederland begint steeds grotere vormen aan te nemen. En een oplossing is nog niet in zicht. Artsen, apothekers en de patiëntenvereniging trekken nu aan de bel.