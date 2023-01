Premium Het beste van De Telegraaf

Pillenpaniek: ’In Nederland zijn verreweg de meeste medicijntekorten’

Door Klaartje Bax en Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Patiënten die noodgedwongen moeten wisselen van medicatie, artsen en apothekers die uren kwijt zijn met het zoeken naar alternatieve medicatie: het medicijntekort in Nederland begint steeds grotere vormen aan te nemen. En een oplossing is nog niet in zicht. Artsen, apothekers en de patiëntenvereniging trekken nu aan de bel.