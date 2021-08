Records op beurs, maar grote belegger schuilt al met miljarden in deze producten

Zij vrezen vooral dat corona en de deltavariant voor meer problemen gaan zorgen dan tot nu toe verwacht, constateert Reuters.

Volgens cijfers van de grote dataverzamelaar Lipper, hebben zulke fondsen afgelopen week toevlucht gezocht in geldmarkten- en obligatiefondsen.

Hun hoop dat de pandemie snel tot een einde komt, wordt maar niet bewaarheid. Bijvoorbeeld in Azië zijn wederom lockdowns van bedrijven ingevoerd. De kans op economische vertraging groeit hierdoor in hun ogen.

In tien weken tijd is met bijna $37 miljard nog niet eerder zoveel geld van de grote beleggingsfondsen richting geldmarktfondsen gestroomd. Dat zijn beleggingsinstellingen die het geld van deelnemers stoppen in deposito’s en andere geldmarktproducten, aldus Lipper.

Miljardengroei

Obligatiefondsen ontvingen in een week tijd $14,6 miljard van zulke beleggers, dat is twee keer zoveel als de instroom van de week ervoor.

De obligatiekoersen stegen deze week over de hele wereld, waarbij het rendement op tienjarige staatsobligaties van de VS deze week even tot een dieptepunt in zes maanden reikte.

Europese obligatiefondsen doen het relatief goed bij schuilende beleggers: zij trokken voor $7,4 miljard aan vermogen aan. Amerikaanse obligatiefondsen hengelden $6,7 miljard binnen.