Koers Alibaba schiet omhoog

Ruim 2 uur na de openingsbel op Wall Street werd de eerste koers van het aandeel Alibaba vastgesteld op 92,70 dollar, terwijl de aandelen voor 68 dollar naar de beurs werden gebracht. Het bedrijf haalt met zijn beursgang minstens 21,8 miljard dollar op, wat het grootste bedrag is dat ooit met een eerste beursnotering in de VS werd gerealiseerd.

Het aandeel steeg in de eerste minuten snel door naar ruim 99 dollar, maar vervolgens liep de koers weer iets terug. Rond 18.45 uur stond Alibaba circa 33 procent in de plus op iets meer dan 90 dollar.

Facebook

Volgens tussenpersoon TD Ameritrade kwamen er voorbeurs drie keer meer orders binnen voor aandelen Alibaba dan voor aandelen Twitter op diens eerste beursdag. De orders kwamen overeen met 70 procent van de orders voor aandelen Facebook op de dag dat die voor het eerst werden verhandeld.

De marktwaarde van Alibaba is bij een koers van 92 dollar per aandeel ongeveer even groot als die van oliegigant Chevron. De beurswaarde van de Chinese internetmarktplaats is momenteel groter dan die van bijvoorbeeld Facebook, Pfizer en IBM.

Het in 1999 opgerichte Alibaba beheert een netwerk van Chinese internetmarktplaatsen voor de zakelijke en de consumentenmarkt. Het bedrijf realiseerde vorig kwartaal een omzet van zo'n 2,5 miljard dollar. Oprichter Jack Ma is multimiljardair en een van de rijkste mensen in China.