’Kerstmis zonder kalkoen door Brexit-drama’

Dat personeelstekort in deze sector is er al. Het wordt echt schrijnend bij de talloze bedrijven die zich op de traditionele kerstdrukte voorbereiden, schrijft de Britse krant the Guardian.

Het tekort aan goed personeel laat zich al voelen, zoals met de gedeeltelijke sluiting van de restaurantketen Nando’s deze week. Bij fastfoodketen KFC ging op het eiland de streep door een aantal gerechten. Maar voor de Britten wordt het pas echt een drama als de grote kalkoen niet op het kerstmenu kan prijken.

Volgens de British Poultry Council (BPC), de branchevereniging, wordt dat realiteit als de overheid niet ingrijpt. Momenteel is een op de zes banen in de pluimveehouderij al niet vervuld. Met de kerstdrukte nabij ontstaan volgens de BPC grotere tekorten.

Een van brancheleden is 2 Sisters Food Group, dat is de grootste leverancier van kip uit de supermarkt, en die waarschuwt in the Guardian voor gebrek aan toelevering aan winkels komende maanden.

Britse pluimveehouders hebben al minder kalkoenen, uit vrees dat er onvoldoende personeel is om ze te slachten. Ⓒ ANP/HH

Duizenden vacatures

Producenten zoals KellyBronze Turkeys zeggen dat dit personeelstekort een direct gevolg is van het vertrek van EU-werknemers uit het Verenigd Koninkrijk. Zij zijn weggegaan toen de Brexit werd ingezet, en keren niet terug.

Opnieuw is volgens de branche een beroep gedaan op de minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, in een poging de immigratieregels te versoepelen. Zij is een verklaard tegenstander van aanpassingen en heeft nog niet gereageerd.

Zoals ieder jaar zouden begin december ook duizenden seizoensarbeiders naar de pluimveebedrijven trekken, maar de grenzen voor goedkope Europese krachten blijven dicht.

De Britse pluimveesector biedt werk aan meer dan 40.000 mensen, maar er zijn bijna 7000 vacatures, aldus brancheclub BPC.

Vanwege dit tekort hebben kippenproducenten hun assortiment vermagerd. Volgens de brandbrief aan Patel is de wekelijkse productie nu met 10% teruggebracht.

Onzekerheid

De aanvoer van kalkoen is met een vergelijkbare hoeveelheid gedaald, maar zou met Kerstmis met maar liefst 20% kunnen afnemen.

Het gebrek aan personeel heeft zijn weerslag al op de huidige pluimveestapel. Volgens Paul Kelly, directeur van leverancier KellyBronze, kiezen de grote producenten ervoor om minder vogels aan te houden. Ze zijn er niet zeker van dat de 1500 tot 2000 extra medewerkers die nodig zijn om de vogels te plukken, in te pakken en af te leveren, in december aan de slag mogen.