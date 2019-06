Bubbeldoop voor zuivelkanjer

Terwijl Mireille Kaptein (r.) haar eigen wijnstok doopte, begeleid door wijnmaakster Gaelle Goossens, probeerde haar man Anne van Egmond nog iets uit de fles op te vangen. Ⓒ De Telegraaf

Hoe ongemakkelijk het ook was voor de Noord-Hollandse Mireille Kaptein, als Zakenvrouw van het Jaar 2019 kon zij niet uit onder haar champagnedoop in het Noord-Franse Verzy. De nuchtere onderneemster van het oer-Hollandse Kaptein, één van de grootste zuivelbedrijven in het land, dankt haar titel namelijk aan de Prix Veuve Clicquot. Het champagnehuis ontving haar zeer gastvrij temidden van winnende zakenvrouwen vanover de hele wereld.