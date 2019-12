'Vlakke opening voor Damrak'

Aan het brexitfront wil de regering van de Britse premier Boris Johnson vrijdag de wetgeving die nodig is voor het Britse vertrek uit de Europese Unie voorleggen aan het parlement. Johnson wil met zijn nieuwe brexitwet verlenging van de transitieperiode na 31 december 2020 voorkomen. Als Groot-Brittannië op 31 januari de EU verlaat hebben de Britten en de EU nog elf maanden om te onderhandelen over een nieuw handelsverdrag.

Op het Damrak staat Unilever in de schijnwerpers. Het levensmiddelenconcern heeft zijn omzetverwachting verlaagd vanwege uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf verwacht een omzetgroei van minder dan 3 procent in de eerste helft van 2020 en ziet herstel in de tweede jaarhelft.

Advieswijziging Galapagos

Het aandeel Galapagos kan mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Morgan Stanley hebben hun aanbeveling voor het biotechnologiebedrijf verlaagd.

Ingenieurs- en adviseursbureau Arcadis liet weten te stoppen met investeringen in een Braziliaans samenwerkingsverband voor duurzaam gas. Op dit project, ALEN genaamd, schreef Arcadis eerder al tientallen miljoenen euro's af. Het bedrijf treft nu een voorziening van 85 miljoen euro, vooral bedoeld om eerdere garanties af te dekken.

Nieuwe order Sif

Fugro kondigde aan verder te gaan met een kleiner bestuur, dat voortaan alleen uit bestuursvoorzitter Markt Heine en financieel directeur Paul Verhagen zal bestaan. Voorheen bestond het bestuur uit drie personen. De termijn van bestuurslid Brice Bouffard, die 30 april 2020 afloopt, wordt niet verlengd.

Funderingsspecialist Sif gaat zogeheten monopiles leveren voor een Frans windmolenpark. Behalve die enorme palen gaat Sif ook het staal leveren voor de verbinding tussen de fundering en die palen. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Koersen

De Europese beurzen sloten maandag met stevige winsten. De AEX-index klom 1,3 procent tot 610,67 punten en de MidKap won 1,2 procent tot 907,94 punten. De beurzen in Frankfurt stegen tot 1,2 procent. De Londense beurs kreeg er 2,6 procent bij. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de plus op 28.235,89 punten. De brede S&P 500-index won 0,7 procent en schermenbeurs Nasdaq dikte 0,9 procent aan.

De euro noteerde op 1,1146 dollar tegen 1,1143 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 60,24 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 65,41 dollar per vat.