Column: verkiezingsbeloftes helaas eenvoudig door te prikken

Op zich een goed idee, maar de kans op realisatie is klein en dat geldt ook voor de belastingplannen van onze politieke partijen. Uit eigen ervaring – de grote belastingherziening 2001 – weten wij dat een belastinghervorming complex is, vele miljarden aan extra overheidsuitgaven kost en tot de inwerkingtreding in totaal al gauw acht jaar in beslag neemt. Bovendien is ook de kans op een ingrijpende herziening nu veel kleiner dan toen.

Gecompliceerd

Het huidige belastingstelsel is de afgelopen twintig jaar zo gecompliceerd geworden dat een dergelijke hervorming, mede door de gestegen lastendruk op arbeid en het versplinterde politieke landschap, niet goed meer mogelijk is. Als we kijken naar de verkiezingsbeloften van onze politieke partijen op het terrein van belastingen wordt daaraan volledig voorbij gegaan. Het valt ook op dat sommige partijen voor deze beloften de schatkist als pinautomaat gebruiken. In deze column doen we een poging om die verkiezingsballonnen door te prikken.

Naar aanleiding van de zogenoemde toeslagenaffaire hebben verschillende politieke partijen beloofd dat ze de fiscale inkomenstoeslagen gaan afschaffen. Die aankondiging is in alle opzichten een politieke verkiezingsballon. In 2020 kregen ruim vijf miljoen huishoudens één of meer toeslagen als tegemoetkoming in de kosten van zorg, huur en kinderen. Daarmee was dat jaar bijna €13 miljard gemoeid. Voor veel huishoudens betekenen deze toeslagen een maandelijks extra inkomen van honderden euro’s. Gezien dit enorme bedrag en de inkomenseffecten is het realiteitsgehalte van deze ’belofte’ ver te zoeken.

Alternatief stelsel

De afschaffing en het ontwerpen van een noodzakelijk alternatief stelsel voor inkomensondersteuning, is buitengewoon complex en zal ten minste twee volle kabinetsperiodes vergen. Gezien de grote inkomenseffecten ligt het daarom voor de hand eerst te beginnen met een aanzienlijke vereenvoudiging van het huidige stelsel, waaronder de afschaffing van het voorschot-systeem en de uitvoering daarvan weg te halen bij de fiscus.

De Belastingdienst is van oudsher opgeleid en gericht op het innen van belastingen en is ongeschikt als uitkeringsinstantie. Bij de invoering van de toeslagen hebben deskundigen daar al op gewezen. Deze vereenvoudiging biedt ook de mogelijkheid het stelsel te digitaliseren. Dat moet dan wel uitbesteed worden aan gespecialiseerde tech bedrijven die ervaring met inkomensapps hebben.

Hogere lonen

Verschillende partijen beloven maatregelen om de laagste lonen te verhogen. Ze vinden namelijk dat werknemers van het minimumloon niet kunnen rondkomen, maar vergeten dat een groot deel daarvan wordt opgeslokt door belastingen en premies. Deze partijen zijn bovendien voorstander van hogere collectieve overheidsuitgaven van vele miljarden voor met name sociale zekerheid en zorg. De hoge rekening voor die extra uitgaven wordt neergelegd bij burgers en bedrijven, in de vorm van hogere belastingen en premies.

Volgens recente internationale cijfers behoort Nederland tot de kopgroep van Europese landen met de hoogste lastendruk (belastingen en premies) op arbeid en de hoogste werkgeverslasten (vooral sociale premies). Deze lastendruk heeft verschillende negatieve gevolgen.

Macro-economisch gaat het om een lagere economische groei en minder werkgelegenheid. Voor werknemers betekent de hoge lastendruk dat ze van hun bruto loonsverhoging veelal maar weinig overhouden. Bij werkgevers stijgen de werkgeverslasten. Daardoor wordt vooral in het midden- en kleinbedrijf de banencreatie belemmerd, terwijl het bij grote bedrijven tot automatisering en banenverlies kan leiden.

Loonkosten

Als een gemiddelde werknemer een loonsverhoging krijgt van bruto €100, dan moet de werkgever daarover sociale lasten en veelal andere premies afdragen die in totaal rond de €30 liggen. Voor werkgevers leidt deze verhoging dus tot een extra loonkostenpost van circa €130.

Ook voor de werknemer is de uitkomst zuur. Na aftrek van belasting en premies over deze verhoging resteert een nettobedrag van slechts €55. Het is bizar maar waar: een werkgever moet in Nederland €130 aan loonkosten maken om het loon van een werknemer netto €55 te verhogen. Bij huishoudens die een of meer inkomensafhankelijke toeslagen ontvangen, bijvoorbeeld voor kinderopvang, kan deze loonsverhoging zelfs tot een lager totaal inkomen leiden omdat ze daardoor een lager bedrag aan toeslagen krijgen.

"Bizar maar waar: een werkgever moet in Nederland €130 aan loonkosten maken om het loon van een werknemer netto €55 te verhogen"

Gezien onze hoge lastendruk op arbeid is de beste methode om de koopkracht bij werknemers te vergroten door een verlaging van de belasting- en premiedruk. Daarmee voorkom je ook de nadelen van loonsverhogingen, zoals hogere werkgeverslasten die tot minder banen leiden.

Publieke sector

De Nederlandse overheid geeft jaarlijks vele tientallen miljarden uit aan de collectieve sector, ook wel aangeduid als de publieke sector. Daarbij gaat het om overheidsgeld dat wordt uitgegeven aan zaken als zorg, sociale zekerheid, veiligheid, onderwijs, politie, defensie en gemeenten.

In vergelijking met veel andere Europese landen heeft Nederland een grote collectieve sector, waarbij de uitgaven vooral worden besteed aan sociale zekerheid en zorg. Van een uitholling van onze verzorgingsstaat is, zoals door sommige partijen wordt beweerd, dan ook geen sprake. Bovendien zijn onder Rutte III de collectieve uitgaven verder toegenomen. Door de vergrijzing en lagere groeicijfers dreigen de sociale overheidsuitgaven straks onbetaalbaar te worden.

In de verkiezingsprogramma’s, vooral bij links, staan hogere sociale collectieve uitgaven centraal, terwijl het verdienvermogen nauwelijks aandacht krijgt. Jammer, we missen de ’ouderwetse’ gedachte van eerst geld verdienen en dan pas uitgeven.

Digitalisering

In andere landen worden de overheidsuitgaven veel meer dan in Nederland besteed aan een versterking van de nieuwe economie die gekenmerkt wordt door digitalisering, innovatieve economieën en de opmars van de onlinewereld. Daarmee stimuleren ze hun groei en werkgelegenheid, maar ook het verdienvermogen van hun economie om ook in de toekomst groei, banen en welvaart te kunnen waarborgen.

Er zijn goede redenen, zoals internationale ontwikkelingen en de machtspositie van multinationals, om de bemoeienis van de overheid met de economie te vergroten en daarvoor extra overheidsuitgaven in te zetten. Daarbij zou bij deze uitgaven de nadruk moeten liggen op het waarborgen van een sterke economie en welvaart voor onze toekomst, maar evenzeer voor een eerlijke verdeling daarvan en meer aandacht voor welzijn.

