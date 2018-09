Beleggingstip: Volg inkoopprogramma's aandelen

Begonnen: Mijn eerste aandelen kocht ik als veertienjarige. Voornamelijk gebaseerd op informatie uit Beleggers Belangen en een simpele waarderingsanalyse. Als tiener deed ik met wisselend succes ervaring op. Tijdens mijn studie economie, en later als institutionele belegger en beleggingsanalist, realiseerde ik mij dat elke belegging begint met gedegen fundamentele analyse.

Belangrijkste les: Mijn goede investeringen waren vaak gedragen door een sterk marktsentiment en mijn missers vaak op te weinig bedrijfs- en marktsegmentanalyse. Na vijftien jaar in de financiële industrie vind ik vijf factoren essentieel: goed marktsentiment, attractieve waardering, duidelijke aanwijsbare ‘catalysts’ die het aandeel in beweging kunnen zetten, een goed beeld van concurrenten en een fundamentele langetermijnanalyse van bedrijfsmodel en productaanbod.van het bedrijf.

Gebruik voor onderzoek van deze factoren onafhankelijke beleggingsinformatie, bijvoorbeeld van Morningstar.

Tip: Een goed startpunt is voor het zoeken naar een interessante belegging kan het monitoren van aandeleninkoopprogramma’s, van met name kleine bedrijven. Als de koers sterk achterblijft, ondanks goede winst, kan zo’n inkoop een signaal van onderwaardering zijn, afgegeven door management. Informatie over de zogenaamde ‘ ‘share buy backs’ zijn volop beschikbaar op internet.

