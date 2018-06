Goud is goed

Vormt de lage olieprijs een dusdanig grote demping op enige vorm van inflatie waardoor goud niet van z’n plaats komt? Wat als USD en Olie eens zouden corrigeren? Goud neemt vast een aanloopje.

Markten oefenen inter-market effecten op elkaar uit. Correlaties die van tijd tot tijd sterker worden maar soms ook omkeren, hebben versterkend of dempend effect op andere markten. Denkt u daarbij maar aan de opkoop programma’s voor obligaties die tot resultaat hebben dat de aandelenmarkten in-flow krijgen. Gewoon omdat als de rente dan toch laag blijft en het geld toch vrijkomt, dan tja, u kent inmiddels de werking van QE. Het directe effect is duidelijk maar er zijn ook neveneffecten die ”normaliter” geldende correlaties beïnvloeden.

Bijvoorbeeld, ten tijde van dreiging van geldmarktverkrappende acties aan USD-zijde ziet het er in het eurogebied als ook in Japan niet florissant uit. Daar zouden ze als het even kan nog een kraan of zes open zetten. Of het nu het exit-plan voor QE van VS wege is waardoor de olieprijs een extra duw krijgt, of dat de daling van de olieprijs de USD een extra push heeft gegeven ligt in het midden. Het laag staan van grondstoffen in het algemeen heeft ook effect op de goudprijs. Zo geldt, ook dat een hoge USD een drukkend effect heeft op de goudprijs.

De afgelopen weken, eigenlijk al sinds het begin van dit jaar, zien we een stabilisatie in de EUR/USD daling als ook een soortgelijke ontwikkeling in de olieprijs plaatsvinden. Wat als daar nu een fikse correctie in zou ontstaan? Wat zou de goudprijs dan doen denkt u? Een dergelijke correctieve beweging dreigt in ieder geval wel na een week of 6 van niet verder willen dalen en de goudprijs neemt daar een extra voorschotje op.

Het korte termijn beeld dat betrekking zou hebben op een correctie zoals eerder beschreven ziet er zo uit. Na een dalende beweging die tot november heeft geduurd is de cyclus van lagere toppen en bodems beëindigd. De rode bogen geven deze dalende trend weer. Sinds november vorig jaar is een ander proces gestart. Een proces van hogere toppen en hogere bodems zoals de groene bogen weergeven. De blauwe trendlijn is daarbij de meest defensief ingestelde grens van het toelaatbare voor de voortgang van dat proces. Koersen zijn in de afgelopen weken teruggezakt naar deze lijn ten einde de uitbraak uit het dalende proces te valideren en daarmee de nieuw gekozen opwaartse richting te bevestigen.

Daarbij is een Positive Reversal gemaakt dat gevormd wordt wanneer bij een hogere bodem in de koers een lagere bodem in de RSI wordt bereikt. Dat signaal is een sterke indicatie van een succesvolle test en een kansrijke hervatting van de poging hoger te reiken. Daarbij komt het koersdoel van het signaal in eerste instantie uit op USD 1300 waarna een aanval op USD 1400 in de verwachting komt te liggen.

Deze set up voor een nieuwe hogere top en daarmee een opwaartse trend heeft meer kans indien er aan twee condities wordt voldaan. De eerste is dat tot nu toe positief correlerende markten een soortgelijke set-up dienen te hebben. Daar wordt aan voldaan in de EUR/USD en de olie markten op dit zelfde time frame. Een tweede positieve toevoeging voor dit scenario zou een bevestiging vanuit het langere termijn beeld van de goudprijs moeten zijn. Dat ziet er als volgt uit.

De poging tot bodemvorming heeft net als in de positief correlerende markten nog geen grote vorderingen gemaakt. Al is hier het bodemingsproces een heel stuk verder gevorderd dan in de andere twee genoemde markten die rijp voor een correctie zijn. De daling waaruit de boven beschreven correctieve stijging ontstaat is al in 2013 tot staan gebracht. Hierdoor geldt dat zolang koersen USD 1150 onder zich houden weten de houden de daling een 61,8% retracement heeft betekend. De stijging van de korte termijn voelt zich hiermee door de langer gefocusten gesteund om de ruimte naar USD 1400 te betreden.

Dit alles gaat in werking bij de overschrijding van de grens van USD 1225 in goud. Een gelijksoortig correctie krijgt vorm bij een EUR/USD dat 1,1450 overstijgt en een prijs voor Brent Oil die boven USD 63,-- noteert. Niet mee eens? Dan zeg ik focust u maar short, kan prima uitwerken. Echter, hanteer dan de hierboven genoemd niveaus als stop niveaus om uw mening te herzien. Prettig weekend voor nu.