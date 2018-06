Akkoord Griekse kwestie zeer onzeker

Donderdag vroeg Athene formeel om een verlenging van het steunprogramma. Maar de aanvraag riep met name in Duitsland al direct kritiek op. De Grieken waren in het schrijven te vaag en Berlijn wil dat de Grieken de eerder gemaakte afspraken nakomen. „Het gaat niet om één land, het gaat om Europa. We moeten elkaar kunnen vertrouwen”, zei de Duitse minister Wolfgang Schäuble.

Ook voor Nederland stuit de brief op veel vragen. „Die brief gaf onvoldoende handvatten om zekerheid te krijgen dat de Grieken bereid zijn om aan alle voorwaarden te voldoen. We gaan ze om helderheid vragen”, zei staatssecretaris Eric Wiebes. Het is „helemaal” aan de Grieken zelf of het tot een akkoord komt, zei hij.

De enige minister die vol zelfvertrouwen naar de vergadering kwam was die van Griekenland. ,Ik hoop zeer graag dat er een akkoord komt en ik vertrouw erop dat we er eentje weten te sluiten”, zei Yanis Varoufakis bij binnenkomst. Hij benadrukte dat Griekenland „niet één extra stap, maar wel tien extra stappen” heeft gezet. Hij vertrouwt er op dat de eurolanden Griekenland tegemoet zullen komen.'

Het overleg begon vrijdagmiddag later dan gepland voor extra vooroverleg met enkele hoofdrolspelers. Daar was ook Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem bij. Hij had het over ,ingewikkelde” gesprekken, maar volgens hem is er ook „ruimte voor enig optimisme”.