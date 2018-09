Bestuurder Esperite verkoopt aandelen

Dat blijkt uit een reeks meldingen in het register van toezichthouder AFM. De eerste meldingsplicht dateert van 19 december. Toen verkocht Lorijn een deel van de stukken, en ging van ruim 10.300 aandelen naar 7800 stukken.

Vervolgens heeft hij zijn belang in delen afgebouwd tot er op 2 januari nog nul stukken resteerden. De aandelen zijn verkocht voor prijzen tussen de €1,49 en €1,55.

Lorijn is niet-uitvoerend bestuurder bij Esperite, vergelijkbaar met commissaris. Ceo is Frédéric Amar. Lorijn was tot 2009 topman van het beursgenoteerde biotechnologiebedrijf AMT.

Esperite stond voorheen bekend als Cryo-Save en is genoteerd in de smallcap-index van de Amsterdamse beurs. Het bedrijf heeft een grote stamcelbank en doet geneeskundig onderzoek.