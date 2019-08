VEB wil antwoorden van bouwer BAM

BAM waarschuwde eerder al voor rode cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. De bouwer kampt met hogere kosten dan verwacht voor een groot infraproject en enkele utiliteitsbouwprojecten in Duitsland en een project van BAM International. Al met al vallen de kosten volgens BAM 90 miljoen euro hoger uit dan geraamd.

De VEB wil van BAM onder meer weten of deze projecten bij het bestuur al langer op de radar stonden als risico met betrekking tot het rendement. Ook wil de VEB weten of dergelijke problemen ook bij andere projecten spelen en of opnieuw gaat worden geschaafd aan het aannamebeleid van nieuwe orders.

Al met al heeft de VEB negentien vragen voor BAM opgesteld. De bouwer heeft de VEB inmiddels laten weten de vragen te zullen beantwoorden na de presentatie van de halfjaarcijfers op donderdag.