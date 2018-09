Wessanen boekt kleiner kwartaalverlies

Het nettoverlies kwam uit op 6,4 miljoen euro, waar het moederbedrijf van Zonnatura een jaar eerder nog 7,7 miljoen euro tekort kwam onder de streep. Wessanen boekte vorig kwartaal een omzet van 108 miljoen euro, tegen 102 miljoen euro een jaar eerder. Gecorrigeerd voor wisselkoersen en verkopen van onderdelen namen de opbrengsten daarmee met ruim 5 procent toe. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat (ebite) zakte, mede door hogere marketingkosten, met 1 miljoen euro naar 1,3 miljoen euro.

Wessanen richt zich op biologische, vegetarische producten die goed zijn voor de gezondheid. De markt voor die producten groeit volgens het bedrijf met zo'n 5 procent per jaar, doordat consumenten steeds bewuster met voeding omgaan. Daarbij speelt het toenemende aantal voedingsschandalen en de klimaatproblematiek een belangrijke rol, aldus Wessanen.

Biologische voeding

De markt voor biologische voeding groeit in heel Europa sterker dan de algehele markt voor voedingsmiddelen, zei topman Christophe Barnouin in een toelichting. ,,De Franse markt doet het goed, in Duitsland gaat het nog beter. Daarnaast waren de prestaties in Nederland en Italië sterk en ook in Groot-Brittannië loopt het goed'', somde hij op. ,,Overal zien we ongeveer dezelfde trend.''

De verkopen van de kernmerken van het bedrijf groeiden vorig jaar met circa 7 procent, waarbij vijf de dubbele cijfers wisten te halen. Vooral de tussendoortjes en zuivelvervangers waren in trek.

Verkoop ABC

In heel 2014 boekte Wessanen een nettowinst van 45,3 miljoen euro, na een break-evenresultaat in 2013. Het bedrijf verdubbelt het dividend, naar 0,10 euro per aandeel.

Wessanen verwacht in 2015 zijn bedrijfsresultaat te verbeteren. Dat resultaat nam in 2014 al met 56 procent toe, tot 23,6 miljoen euro. De omzet steeg vorig jaar met ruim 6 procent naar 433,5 miljoen euro. Komend jaar wordt weer meer geïnvesteerd in reclame, om de merken te versterken. Daarbij wordt wel goed gelet op de winstgevendheid van de groei, aldus Barnouin.

Wessanen werkt nog altijd aan de verkoop van de Amerikaanse drankentak ABC. Het bedrijf zei eerder dat er diverse geïnteresseerden zijn en kon daar vrijdag niets aan toevoegen. Barnouin liet wel weten dat er wordt gemikt op een afronding van het proces in de eerste helft van dit jaar.