Duitse economie krimpt, maar -5% valt nog mee

De coronacrisis is de oorzaak van het slechte resultaat. Door het virus moest het land in lockdown, sloten fabrieken hun deuren en haperde de export. Zo zakte de vraag naar auto’s in. Ook de Duitse consument liet het geld niet rollen, en bedrijven stelden investeringen uit.

Handelspartner

Het cijfer is een eerste schatting van het Duitse statistiekbureau. Het is het slechtste resultaat sinds 2009. Toen kromp de grootste economie van de eurozone, en de belangrijkste handelspartner van Nederland, met 5,7%.

Toch presteerde Duitsland beter dan de meeste andere Europese landen, schrijft ING-econoom Carsten Brzeski in een reactie. Dat komt volgens hem doordat de lockdown relatief licht en bescheiden was. Ook hielp het dat Duitsers in eigen land op vakantie gingen, en tastte de Duitse overheid diep in de buidel om de economie te steunen.

China

De vooruitzichten voor Duitsland zijn echter nog steeds somber. Bondskanselier Merkel verwacht dat de lockdown nog tot begin april kan duren. Het eenmalige effect van fabrieken die voorraden opbouwen loopt ook uit de cijfers, en de vraag uit China in het eerste kwartaal valt terug vanwege Chinees Nieuwjaar.

Brzeski denkt daarom dat Duitsland in het vierde kwartaal van 2020 nipt aan een dubbele dip is ontkomen. „Maar het wordt moeilijk om dat kunstje in het eerste kwartaal te herhalen.”

Wanneer het herstel doorzet, is in ieder geval moeilijk te voorspellen, denkt het Duitse economisch instituut IFO. „Dat hangt voor een groot deel af van hoe lang en hoe zwaar de maatregelen zijn die het virus moeten indammen. Stel dat de detailhandel in februari de deuren mag openen, en in maart de lockdown voor de hotels en de rest van de dienstensector eindigt. Dan verwachten we dat het bruto binnnenlands product in het eerste kwartaal met 0,5% stijgt”, zegt Timo Wollmershäuser van het instituut. „En als de consument in de zomer de pandemie van zich af heeft geschud, bijvoorbeeld omdat het vaccinatieprogramma goed loopt, kan de Duitse economie in 2021 met 4,5% groeien.”