’Uitzendsector aan banden om arbeidsmigranten’

Dat staat in een advies aan het kabinet van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Dat team, onder leiding van voormalig SP-fractieleider Emile Roemer, heeft de afgelopen maanden, op verzoek van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gewerkt aan een plan van aanpak voor de problematiek met arbeidsmigranten.

De pijlen van Roemer richten zich vooral op de uitzendbureaus, die doorgaans de werkgevers zijn van de naar schatting 500.000 arbeidsmigranten, uit vooral Oost-Europese landen. Zij zijn veel te afhankelijk van hun werkgevers, concludeert Roemer. Die regelt niet alleen het werk, maar ook een woning en zorgverzekering.

Dat kan goed gaan, maar er zitten ook vervelende consequenties. Wie namelijk zijn baan kwijtraakt, is ook meteen zijn dak boven het hoofd en de zorgverzekering kwijt. Die afhankelijkheid is te groot, dus eist het aanjaagteam dat het kabinet ingrijpt.

Certificaat

Roemer wil dat Koolmees een certificatenstelsel voor de uitzendsector invoert. Om zo’n certificaat te krijgen moet een uitzendbureau bewijzen de cao na te leven, een goede huisvesting en zorgverzekering voor de migranten te regelen en de uitzender mag geen boete of bestuursverbod op zijn naam hebben staan.

Belangrijk onderdeel van het advies zijn ook ingrepen om de afhankelijkheid van arbeidsmigranten ten opzichte van zijn werkgever te verkleinen. Zo zouden ze wat Roemer betreft voortaan een los arbeids- en huurcontract moeten krijgen, zodat ze niet gelijk met hun baan ook hun woning kwijtraken. Arbeidsmigranten moeten ook geen schulden meer kunnen opbouwen bij de werkgever en twee maanden gegarandeerd inkomen krijgen als zij een aanbod accepteren om in Nederland te komen werken.

Vergunning verhuurders

Roemer ziet ook een grotere rol voor gemeenten, zij moeten een vergunning af gaan geven aan de verhuurders van woningen voor arbeidsmigranten. Zo kunnen zij sneller ingrijpen als de woonomstandigheden te slecht zijn en kunnen ze dubieuze huisbazen weren.

De problemen van arbeidsmigranten zijn volgens Roemer door de coronacrisis de afgelopen maanden alleen maar zichtbaarder geworden. „Inmiddels is iedereen wel overtuigd: dit kan zo niet langer. We moeten ervoor zorgen dat geen enkele arbeidsmigrant meer in een situatie belandt waar u of ik ook niet in zouden willen belanden.”