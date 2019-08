Wapengekletter over cao bij KLM

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft dinsdag besloten tot de oprichting van een Actie Informatie Team (AIT). Er is volgens de vakbond onbegrip over de ’stroeve houding’ van de KLM-directie.

KLM zegt dinsdagavond niets te snappen van de houding van de vakbonden. „Ondanks de handreikingen en toezeggingen van KLM kiezen de vakbonden, in plaats van constructief overleg, voor het conflict en sturen ze aan op het voorbereiden van acties”, meldt de luchtvaartmaatschappij. „Het lijkt erop dat bonden denken hiermee meer te bereiken, dan met een dialoog aan de overlegtafel.”

Loonsverhogingen

Eind juni klapte het overlegt tussen de vakbonden en KLM. De bonden zijn een petitie gestart om aan president-directeur Elbers te vragen zijn ’blauwe hart’ te tonen. Ze willen flinke loonsverhogingen na twee recordjaren. KLM zag de winst in het eerste halfjaar halveren, en heeft al last van hogere olieprijs. „De snel verslechterende resultaten niet in het belang van onze medewerkers en van onze passagiers.”