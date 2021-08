Grote uitstroom van beleggers uit bitcoin

Beleggen in crypto kan, onder voorwaarden, zo suggereerde Gary Gensler van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Bitcoin zakt dinsdag verder in prijs. Beleggers lijken even eieren voor hun geld te kiezen: beleggingen in meerdere crypto’s dalen voor de vierde achtereenvolgende week op rij, meldt Coinshares, de grootste Europese vermogensbeheerder in cryptomunten.