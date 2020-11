Mondkapjesdiner in Wellseind

„In maart vroegen wij ons af hoe het zit met de bescherming van onze medewerkers en gasten. En dat was toen niet best”, vertellen ze. De ondernemers lichten tijdens een vroeg diner in het karakteristieke Hotel Amadeus achter de dijk in het dorpje Wellseind nabij Zaltbommel hun interesse in mondkapjes toe.

„Dat wij ons in de markt van mondkapjes begeven, is uit noodzaak geboren. In oktober namen we reisorganisatie Thomas Cook in Vlaanderen over. Toen het coronavirus opstak, kwam al snel de vraag hoe wij hiermee konden omgaan. We hebben snel gehandeld en Dromedary Industries opgericht die vanuit Sas van Gent tientallen miljoenen medische mondkapjes levert aan ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook kapjes aan onze hotels. We werken daarbij nauw samen met autostoffeerder ECA in Assenede die door de Belgische regering is gevraagd kapjes te produceren. De grondstoffen komen uit België en Duitsland en niet uit China. Dat geeft goede kwaliteit”, vertellen vader en zoon.

Gastvrouw Annet Waijenberg (l.) en advocaat Esther Vroegh in hotel-restaurant Amadeus.

Zij stellen dat er nog steeds een groot tekort is. „Van alle eerder ingekochte partijen door de Nederlandse overheid uit China is ongeveer de helft afgekeurd. Wij maken kapjes met de allerhoogste kwaliteit filterdoek dat ervoor zorgt dat er zo min mogelijk virusdeeltjes door een masker komen”, klinkt het.

Dromedary Industries is gelieerd aan het ECA-concern van de gefortuneerde broer en zus Luc en Martine Christiaen. Hun vermogen wordt in de lijst Rijkste Belgen (plek 146) geschat op 150 miljoen euro. Hun grootvader begon in 1946 een autobekledingsbedrijf en dat is uitgegroeid tot een grote producent van bekleding voor de auto-industrie met klanten als Volvo, Peugeot, Mercedes en Aston Martin. Fabrieken staan in het Belgische Assenede en Gent, en in Nederland in Schijndel en Sas van Gent. Van oudsher maakten ze ook medische schorten, dus de stap naar de productie van medische mondkapjes lag voor de hand. Al in een vroeg stadium van de Corona-uitbraak kochten Luc en Martine de juiste machines en grondstoffen. Nu gaat de productie richting de 400 miljoen kapjes per jaar.

Lean (l.) en Huibert van der Ven, restauratie aannemers.

Vader en zoon Bergman kunnen het uitstekend met de familie Christiaen vinden. Zelf zijn ze behalve hotels ook actief in onroerend goed, zoals de bouw van golfhotel Hillman in Damme en het luxe wooncomplex De Leyhoeve voor 55-plussers in Tilburg. Ook wisten ze naar eigen zeggen beslag te leggen „op het mooiste stuk grond tussen St.-Tropez, Port Grimaud en Cogolin. Het gaat om 8000 m2 met hotelbestemming.” Bergman sr. is bevriend met advocaat Esther Vroegh die met haar man Lean van der Ven en diens broer Huibert van der Ven eigenaar is van het Amadeus Hotel. Het is gevestigd in een prachtige gerestaureerde Betuwse boerderij. De advocaat prikte gezellig een vorkje mee.

Vroegh is voorzitter van de stichting Marianne Vos Events, die zich ten doel stelt de nalatenschap van alle wielertrofeeën van Marianne Vos in een belevingscentrum in het Land van Heusden en Altena onder te brengen. Ook was ze voorzitter van het organisatiecomité van de Europese Kampioenschappen Veldrijden bij het Autotron in Rosmalen, waar Vos voor het eerst tv-commentaar gaf voor de NOS. „Ik kreeg bijna acne van de stress. Maar alles liep, helaas wel zonder publiek, op rolletjes”, lacht Vroegh, gekleed in een outfit van haar bevriende couturier Addy van den Krommenacker.