Buffett stapt uit oliegigant ExxonMobil

Ook het belang in olieconcern ConocoPhillips werd verkocht. De transacties vonden plaats in een periode dat de olieprijs flink onder druk stond. In totaal verkocht Berkshire meer dan 41 miljoen aandelen Exxon en iets minder dan een half miljoen stukken Conoco.

Buffett kocht in het laatste kwartaal van 2014 aandelen van onder meer landbouwmachinefabrikant Deere, technologieconcern IBM en Twenty-First Century Fox. De waarde van de beleggingsportefeuille van Berkshire heeft een omvang van meer dan 100 miljard dollar.

De Amerikaanse toezichthouder eist elk kwartaal dat grote investeerders hun aandelenbelangen openbaren. Die geven volgens kenners een goed beeld van de strategie van deze partijen in de aan- en verkoop van effecten.