Na maanden thuiswerken keren de personeelsfeesten terug

Druilerig weer of niet, de medewerkers van softwarebedrijf Exact genieten van het ’strandfeest’ dat hun werkgever aanbiedt. Ⓒ Foto Hielco Kuipers

Delft - Zul je net zien: organiseer je na maanden van thuiswerken een strandfeest, is het weer Hollands druilerig. Bij Exact in Delft houden ze er desalniettemin de moed in. Collega’s kunnen elkaar na maanden videobellen bij een ’strandbar’ op de parkeerplaats weer ontmoeten. En het softwarebedrijf is niet het enige bedrijf waar fysieke feestjes weer kunnen.