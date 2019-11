'DuPont denkt aan verkoop divisie'

De divisie had in de eerste negen maanden een omzet van 3,8 miljard dollar. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg 1,5 miljard dollar. Het bedrijf Celanese wordt gezien als een mogelijk geïnteresseerde partij. Dat bedrijf heeft een divisie die zich op hetzelfde terrein begeeft en is momenteel ook bezig zijn strategie te bepalen.

DuPont is een afsplitsing van chemiereus DowDuPont die in 2017 ontstond na een megafusie. Het bedrijf kondigde in mei al aan zes onderdelen met een gezamenlijke omzet van 2 miljard in de verkoop te willen doen. In juni zette het landbouwchemietak Corteva op eigen benen.