10 simpele geldtips

De beste 10 op een rijtje:

1. Eerst sparen, dan kopen.

2. Bovenstaande lukt de meeste mensen niet met hun belangrijkste aankoop in hun leven: de eigen woning. Breng dan toch wat spaargeld mee om te voorkomen dat een hypotheek als een molensteen aanvoelt.

3. Geef niet meer uit dan er binnenkomt. Zet indien mogelijk 10 procent van uw inkomen opzij als buffer.

4. Houd een overzicht van inkomsten en uitgaven bij.

5. Stel een aantal concrete financiële doelen vast.

6. Bij elke aankoop jezelf afvragen: ’Heb ik het echt nodig?’ Of neem wat meer bedenktijd voordat u iets koopt. Dat vermindert de kans op impulsaankopen die vervolgens jaren op een zolder staan te verstoffen.

7. Leef naar de eigen portemonnee en niet naar die van buren, familie of vrienden.

8. Neem in supermarkt of horeca een vast contant bedrag mee waarmee u wilt uitkomen. Met pinnen gaat u al snel over uw limiet omdat het niet aanvoelt als geld uitgeven.

9. Vertrouw verkopers, bankiers, verzekeraars en anderen die u wat willen verkopen, niet op hun blauwe ogen. Snapt u een product of dienst niet, blijf dan doorvragen totdat u het wel snapt of loop weg.

10. Zuinig heeft door de jaren heen onmerkbaar een negatieve bijklank gekregen. Dat is marketing onzin. Bewust met spullen en geld omgaan scheelt niet alleen in de portemonnee, het is ook een investering in de wereld die we nalaten aan volgende generaties.