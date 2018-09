Besparen op wintersport: 8 tips

Een vakantie is iets waar mensen maandenlang naar uitkijken. Daarom leggen ze ook alvast geld opzij voor deze dure hobby. Een wintersport kost vaak nog meer dan een zomervakantie. Kunt u deze kosten drukken?

1. Ga niet te dicht bij de piste zitten

De hotels en appartementen zijn het duurst in de buurt van de belangrijkste pistes. Als u verderop een plekje zoekt (bijvoorbeeld in het dal), kan dat honderden euro's schelen. Houdt er ook rekening mee wat voor wintersporter u bent. Gaat u veel wandelen, dan hoeft u niet midden in een skigebied met spectaculaire zwarte pistes te zitten. Een iets minder populair gebied is meestal goedkoper.

2. Kies voor goedkope landen

Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk zijn populaire wintersportlanden. Leuk, maar het kan goedkoper. Lagere prijzen vindt u in landen als Tsjechië, Polen en Bulgarije. Maar ook Oekraïne of Rusland zijn landen om eens over na te denken. In 2014 worden de Olympische Winterspelen in het Rusissche Sotsji gehouden. Ook een aanrader: de Reiskrant-redactie van de Telegraaf schreef eerder een artikel over de goedkoopste skiresorts ter wereld.

3. Leen of huur kleding en ski's

Gaat u voor het eerst op wintersport? Dan is het slim om uw kleding en uitrusting eerst te lenen van vrienden of familie of te huren. Als u niet vaker gaat is aanschaffen zonde. Koopt u wel, doe dit dan eerst tweedehands. Huurt u kleding of ski's, doe dit dan in het dal. Daar is het meestal goedkoper dan bij de pistes.

4. Mijd het hoogseizoen

Door op wintersport te gaan buiten het hoogseizoen bent u veel goedkoper uit. Het duurst zijn doorgaans schoolvakanties. Het goedkoopst zijn het begin en het einde van het seizoen, dus rond begin december en eind maart. Het is dan niet alleen goedkoper, maar ook rustiger.

5. Verzekeringen voor wintersport

Naast uw normale reisverzekering en annuleringsverzekering kunt u extra dekking nemen voor wintersport. Kijk goed naar de voorwaarden of u dit nodig hebt of dat u er al voor verzekerd bent. Hiervoor is het handig om op meerdere vergelijkingssites te kijken waar u goedkoop uit bent en toch goede voorwaarden krijgt. Vergelijkingssites tonen namelijk niet altijd dezelfde polissen als goedkoopste.

Naast deze verzekering kan het ook nog handig zijn om een sneeuwgarantie te nemen bij uw reisorganisatie. Dan krijgt u geld terug of wordt u omgeboekt als er te weinig sneeuw ligt in uw skigebied.

6. Niet te dure winterbanden

Als u nog geen winterbanden heeft, zal het wel nodig zijn voor uw wintersportvakantie. Deze banden kosten al gauw 50 à 100 euro per stuk. Kijk op vergelijkingssites waar u het goedkoopst uit bent.

7. Bezuinig op een skipas

Het ene wintersportgebied is vaak veel duurder dan het andere door prijzen van skipassen. Laat deze meewegen in uw keuze voor de locatie. Op de vergelijkingssite Skipasvergelijken.nl kunt u kijken hoe u tientallen euro's per persoon kunt besparen. Vooraf thuis al een skipas regelen kan u overigens een mooie korting opleveren.

8. Bespaartips voor de zomer werken ook in de winter

Sommige bespaartips zijn voor zomer- of wintervakanties hetzelfde. Denk aan:

- vroeg of juist laat boeken- op vergelijkingssites voor vakanties kijken waar u het goedkoopst uit bent- bij de accommodatie zelf boeken in plaats van via een reisorganisatie- kiezen voor een kortlopende of juist doorlopende reisverzekering- vergelijken welk vervoermiddel het goedkoopst is en als u met de auto gaat in het goedkoopste land tanken- Kijk waar u onderweg tol betaalt. Mogelijk kunt u tolwegen vermijden. Lees hier meer over tol in Europa.

Deze en andere bespaartips voor uw vakanties vindt u in het artikel Goedkoop op vakantie. Zo kunt u besparen: 9 tips.

Als u van plan bent om op wintersport te gaan, is het handig om de http://www.telegraaf.nl/reiskrant/wintersport/ in de gaten te houden. Hier publiceert De Telegraaf regelmatig nieuws, reportages en handige tips voor uw wintersportvakantie.