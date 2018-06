Partner vaak niet op hoogte boekhouding

Het Nibud raadt stellen juist aan om beiden volledig op de hoogte te zijn van de uitgaven en inkomsten. Naast goede afspraken over de financiën kan ook een gezamenlijke bankrekening daarbij helpen.

Volgens een onderzoek van ABN Amro beschikt circa 58 procent van de samenwonenden over een gezamenlijke rekening. Hoeveel geld zij daarop maandelijks storten, is verschillend. Ruim een kwart stort alle inkomsten op de en/of-rekening, 25 procent maakt elke maand hetzelfde bedrag over en 20 procent kiest voor een percentage van beide inkomens.

Mannen

Opvallend is dat mannen na afsluiting van een gezamenlijke bankrekening meestal zuiniger gaan leven. Maar bij één op de vijf samenwoners blijkt er ook wel eens geld van de gemeenschappelijke rekening te gaan naar kleding, cadeaus of hobby’s zonder dat de partner daarover wordt geïnformeerd.