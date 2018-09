Mijn kasboek: Chris en Trudy over hoe zij met geld omgaan

Chris en Trudy (allebei 63, eigenaren Bed & Breakfast) uit Houten

- Totale netto inkomsten: 1660 euro- Woonlasten: 360 euro - Overige vaste lasten: 485 euro- Sparen per maand: 815 euro

'Aan de rand van Houten bestieren wij sinds 2011 onze bed & breakfast. We hebben veertig jaar een eigen dierenspeciaalzaak gehad. Altijd klanten, leveranciers en twintig man personeel om ons heen. Toen we stopten, wilden we graag iets om handen hebben. We hebben een B&B omdat we dat leuk vinden, niet om van rond te komen. Ons pensioen hebben we in eigen beheer gespaard.

We zijn behoudende types: geen dure vakanties, etentjes of auto. Van huis uit - we groeiden op in de sobere jaren 50 - kregen we mee om voorzichtig met je geld om te gaan. Dat is nog eens versterkt door ons zelfstandig ondernemerschap. Je weet nooit wat er maandelijks binnenkomt, wel wat eruit gaat. Onze tuin van 10.000 m2 onderhouden we zelf.

We hebben behoorlijk geïnvesteerd om onze gasten rust, ruimte en luxe te bieden. Het bedrag om de buitenverblijven tot twee mooie appartementen om te bouwen, 10.000 euro, verdient zichzelf terug. Hetzelfde geldt voor de 15.000 euro voor de 68 zonnepanelen. Bovendien zijn onze energiekosten van 600 naar 260 euro per maand teruggebracht. We zijn heel blij dat de B&B zichzelf vanaf de eerste dag kan bedruipen. Het is hobby, geen werk."

ADVIES

Op het kasboek van Chris en Trudy valt weinig aan te merken. Dankzij hun opgebouwde pensioen en sobere levensstijl houden zij elke maand ruim voldoende geld over. Zij moeten echter letten op het rendement op hun spaarcenten. Vaak zijn bij kleinere banken hogere spaarrentes te krijgen.

