Ryanair-baas O’Leary haakt af bij ’praatclub’ over uitdagingen luchtvaart

Volgens het bedrijf werd er onvoldoende vooruitgang geboekt in de gesprekken, die onder meer gingen over duurzaamheid en de rechten van klanten. Sterker nog, de in februari opgerichte raad was een „praatclub” geworden, aldus Ryanair-topman Michael O’Leary.

Naast Ryanair namen ook luchtvaartmaatschappijen British Airways, easyJet en Virgin Atlantic Airways deel aan de gesprekken, evenals luchthavens en andere partijen uit de reisbranche. De raad werd geleid door Charlotte Vere, de onderminister van Transport. In een brief aan haar, geeft O’Leary aan dat de gesprekken „nul actie en geen praktische maatregelen” hebben opgeleverd.

Uitdagingen

Het doel van de luchtvaartraad is het samenbrengen van de industrie en overheid om uitdagingen in de sector aan te pakken. Dat moet ertoe leiden dat de Britse luchtvaartsector „een van de sterkste en succesvolste ter wereld blijft”, aldus een woordvoerder van de Britse regering. Hij noemt de beslissing van Ryanair om uit het overleg te stappen „teleurstellend.” Met het vertrek komt er nu een plek vrij voor een vertegenwoordiger namens een andere luchtvaartmaatschappij.