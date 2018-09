Hier koopt u goedkope hapjes en drankjes voor een avond voetbal kijken

Bitterballen van Mora zijn het voordeligst bij Jumbo. Een doosje met 12 rundvleesbitterballen kost €1,17. Bij Plus betaalt u €1,25 en bij Poiesz bent u €1,39 kwijt. Huismerk bitterballen zijn daarentegen wel het voordeligst bij Poiesz. Voor een zak van 40 stuks rekent deze winkel €2,39. Die prijs ligt een stuk lager dan bij Albert Heijn en Plus. Daar kost de snack respectievelijk €3,19 en €3,15.

Kaasstengels zijn het duurst bij Poiesz. Een doosje van 150 gram kost €0,99, terwijl u bij Jumbo voor hetzelfde gewicht maar €0,72 betaalt. Het verfrissende drankje Jillz met appelsmaak heeft de laagste prijs bij Jumbo. Voor €3,56 heeft u vier flesjes. Albert Heijn en Plus rekenen voor dit product €3,99. Een kratje Heineken is het goedkoopst bij Jumbo: €13,59. Bij andere winkels €13,99. Carbonell olijven met paprika kosten bij Poiesz €1,29. Jumbo rekent €1,49 en Plus €1,53.

Waar u de goedkoopste hapjes en drankjes haalt

De Boodschappenkar wordt samengesteld door de redactie OverGeld. Prijzen (geen acties) zijn genoteerd op 7 juni. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; } JumboAHPoieszPlusUnox Party Knaks1,291,851,851,69Mora rundvlees bitterballen 12 st.1,173,29*1,391,25Huismerk bitterballen 40 st.1,09**3,192,393,15Mora Funmix Party 36 st.3,753,733,733,73Johma Kip Kerrie 175 gr.1,591,691,691,69Kips leverworst 250 gr1,151,251,251,25Duyvis Poesta borrelnootjes1,631,721,721,72Lu minicrackers naturel1,251,211,211,21Melba toast Van der Meulen 120 gr.0,791,50***0,850,90Tuc original 100 gr.0,950,760,760,76Huismerk kaasstengels 150 gr.0,720,790,990,79Hamka's chips0,930,890,980,98Jillz appel 4 flesjes3,563,993,733,99Heineken 24 flesjes13,5913,9913,9913,99Lay´s Superchips paprika1,091,151,151,15Pringles paprika1,701,791,791,79Carbonell olijven met paprika1,49x1,291,53 *30 st. ** 15 st. *** 200 gr

