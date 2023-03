Topman Ahold Delhaize vorig jaar goed voor 6,5 miljoen euro

Het loon van de topbestuurders bij Ahold Delhaize is opgebouwd uit een basissalaris dat voor Muller vrijwel gelijk is gebleven. Verder gaat het om bonussen die deels in geld en deels in aandelen worden uitgekeerd, naast pensioen en overige uitbetalingen. Met name deze beloningen stegen het afgelopen jaar in waarde, ook voor andere bestuurders. Onder hen Kevin Holt, topman van Ahold Delhaize in de Verenigde Staten. Hij verdiende daardoor bovendien meer dan Muller, iets meer dan 6,6 miljoen euro.

De omzet van Ahold Delhaize steeg in het slotkwartaal van vorig jaar met 15,9 procent tot 23,3 miljard euro. Voor heel 2022 was er een omzet van 87 miljard euro, wat ook ruim 15 procent meer was. Onder de streep hield Ahold Delhaize 2,5 miljard euro over, tegen 2,2 miljard euro in 2021. Met name in de VS verkocht het bedrijf meer, waarbij de winstmarges groter waren dan in Europa.

De salarissen van de bestuurders van Ahold vielen in 2021 nog lager uit dan het jaar daarvoor. Zo verdiende Muller in 2020 nog iets meer dan 6 miljoen euro, een jaar later ongeveer 5,7 miljoen euro. In dat jaar besloot de raad van commissarissen van Ahold Delhaize om de geldbonussen naar beneden bij te stellen: in plaats van 150 procent van hun basissalaris, ontvingen bestuurders nog maar 125 procent.