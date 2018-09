Pensioencommunicatie dwingt langer werken af

Daarnaast is zoals u weet de pensioenleeftijd per 2014/15 verhoogd naar 67 jaar, de pensioenopbouw verlaagd en boven de € 100.000 zelf afgeschaft. Verder zijn veel werkgevers al overgestapt van een ‘verzorgingspensioen’ naar een ‘beloningspensioen’. Vele andere gaan dat doen de komende jaren.

Zij garanderen niet langer een vaste uitkering, maar geven u jaarlijks een ‘beschikbare premie’, die u voor eigen rekening belegt. De hoogte van uw pensioen is dan te zijner tijd afhankelijk van de waarde van de beleggingen – ook ‘zekere’ beleggingen zoals obligaties vallen hieronder – en de levensverwachting op uw pensioendatum.

Dát werkgevers zo acteren is logisch. Wie werkt nu nog 40 jaar bij dezelfde baas? En wie wil niet wellicht nog een keer een eigen bedrijf beginnen of als zzp-er aan de slag? Werkgevers weten dat ook en gaan u dus echt niet meer verzorgen. U niet en zelfs bij overlijden uw partner niet.

U bent dus op uzelf aangewezen. Het enige dat uw werkgever en uw pensioenuitvoerder nog doen is u de juiste pensioeninformatie en -kennis aanreiken. Daarmee en daarna moet u het zelf doen en uw eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken.

Vorig jaar in januari refereerde ik aan een onderzoek van Delta Lloyd, waaruit bleek dat ‘niemand’ lang(er) wil werken. Ouderen tot 65,5 jaar en jongeren zelfs maar tot 63,5 jaar (ha ha).

Inmiddels, nog geen jaar later, weten we beter. Jongeren zullen óf tot minimaal 70 jaar en later door moeten, of genoegen moeten nemen met een heel laag pensioen.

Over het nut en de noodzaak van langer werken heb ik al vaker geschreven. Met pensioen gaan is uit, ongezond en u wordt er niet gelukkig van. En uw partner al helemaal niet.

Gelukkig zal de nieuwe wet Pensioencommunicatie iedereen de schellen van de ogen laten vallen. Zoek dus een baan c.q. werk dat u wél tot heel lang kunt en wilt volhouden. Dat u vanaf 60 wilt gaan parttimen en in de zomer wat langer op vakantie, prima. Maar ook daarvoor geldt, dat zult u zelf moeten financieren en bij ‘uw baas’ moeten aankaarten en afdwingen.

Omscholing, bijscholing, parttimen, demotie, het maakt niet uit hoe u langer werken invult, als u het maar doet. Ook dat is eigen verantwoordelijkheid. Dan blijft u én gezonder en wordt u gelukkiger!

Nou, als dat geen mooi begin van 2015 is?!