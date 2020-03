Saudische stap veroorzaakt historische prijsval olie

Amerikaanse olie was maandagochtend rond 08.00 uur net iets meer dan 30 dollar per vat waard, op 30,03 dollar. Brent-olie kost 33,79 dollar per vat. Vorige week lagen de prijzen nog boven de 50 dollar per vat.

Die prijs vonden de meeste olieproducerende landen al aan de lage kant en binnen de OPEC werden daarom afspraken gemaakt voor een productieverlaging om de prijs te stutten. Rusland, dat geen lid is van de OPEC maar de laatste jaren wel regelmatig afspraken maakt met het kartel over de productie, zag daar echter niets in. Met de stap lijkt Saudi-Arabië Rusland op de knieën te willen dwingen.

Zondag gingen de beurzen in het Midden-Oosten al flink onderuit door de mislukte onderhandelingen.