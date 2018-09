Verzekeraars begrijpen eigen voorwaarden niet altijd  

Ik kan dat wél en niet begrijpen. Ik kan het niet begrijpen omdat, als je schade hebt, het belangrijkste wapenfeit is of je er wel of niet voor verzekerd bent. Je zou dat als verzekerde toch moeten willen weten. Maar het schijnt dat mensen een verzekering aanschaffen en er vervolgens automatisch van uit gaan dat het wel goed zal zitten, en dát zonder dat ze de polisvoorwaarden hebben gelezen of hebben vergeleken. Dáár snap ik dus niets van! Jarenlang betalen ze premie voor een verzekering, maar als ze erachter komen dat er iets niet gedekt blijkt te zijn is Leiden in last. Dan roept men ineens: waar heb ik nu een verzekering voor? O ja?? Als u een verzekering koopt, betekent dat dan dat alle schades altijd en overal gedekt zijn? Zonder enige restrictie en onder alle omstandigheden? Écht niet!!

Polisvoorwaarden Wat wél en niet gedekt is staat in de polisvoorwaarden omschreven. Ik zou liever schrijven: 'staat duidelijk omschreven', maar dat is dus niet zo. Verzekeraars begrijpen hun eigen voorwaarden niet eens altijd. Degenen die de voorwaarden hebben opgesteld zijn niet dezelfde personen als die op een schadeafdeling zitten. In de praktijk worden schades onterecht afgewezen omdat die voorwaarden verkeerd worden uitgelegd. Ik bedoel hier dan niet de schaderegelaars die bewust de voorwaarden verkeerd uitleggen om zodoende een schade te kunnen afwijzen, want dat komt helaas óók voor. Als polisvoorwaarden duidelijk en helder waren verwoord zouden er minder misverstanden zijn, echter dat is niet het enige. Als ze duidelijker en begrijpelijker (lees: korter) waren, zouden meer consumenten deze willen lezen. Nu is dat niet het geval: er is vaak een lange lijst van allerlei situaties die onder de uitsluitingen vallen en waarvoor dus geen dekking bestaat. Of er is een lange lijst van gedekte gebeurtenissen en als jouw situatie daar niet onder is genoemd heb je mooi pech. Dan ben je er niet voor verzekerd.

Vergelijken? Onmogelijk

Polisvoorwaarden zijn ellenlang en om die reden is er geen sterveling die vóór het afsluiten van de polis zin heeft om zich erin te verdiepen. En dát kan ik dan dus wél begrijpen. Je moet immers al behoorlijk onderlegd zijn wil je snappen wat er precies staat, maar ook dán ontbreekt het de consument aan praktijkervaring om te kunnen inschatten welke praktische waarde het geschrevene heeft. Hoe moet een consument dan in 's hemelsnaam een fatsoenlijke vergelijking kunnen maken? Op een vergelijkingssite? Vergeet het maar. Via een financieel adviseur? Die kent écht de voorwaarden van alle verzekeringen niet. Het vergelijken is met het huidige systeem voor een leek gewoon niet mogelijk!

Deze week liet het Verbond -de belangenvereniging van verzekeraars, weliswaar volgens een 'eigen onderzoek', weten dat de consument prijs zou stellen op duidelijke informatie, in begrijpelijke taal. Dat is natuurlijk een open deur. Het feit dat verzekeraars al jaren een negatief imago hebben getuigt van het bewijs dat verzekeraars -én hun belangenvereniging- er nog steeds niet zijn geslaagd om de klant duidelijk te zeggen waar het op staat. En dan heb ik het niet over de reclameslogans, maar over duidelijke polisvoorwaarden. Polisvoorwaarden die insluiten. Niet die uitsluiten.

Helder

Eigenlijk is het heel simpel: maak de polisvoorwaarden van de gangbare verzekeringsproducten (opstal, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, arbeidsongeschiktheid) hetzelfde. Als er iets moet worden gewijzigd, dan doen verzekeraars dat en bloc, dus allemaal tegelijk. Dan weet de consument waarvoor hij is verzekerd, want dat is overal hetzelfde. Dan kan hij óók eerlijk op prijs vergelijken, appels met appels. Hoe moeilijk kan het zijn om (glas)helder en transparant te zijn....??