Zitten blijven of overgaan?

Voor particuliere beleggers werkt het net andersom. Zitten blijven is juist belangrijk als het op de financiële markten begint te rommelen. Beleggen is omgaan met onzekerheden. Dat is waar mensen de meeste moeite mee hebben. Hun lange termijn beleggingsverwachtingen zijn omgekeerd evenredig aan de gevolgen van korte termijn gebeurtenissen. Het komt helaas maar al te vaak voor dat startende beleggers na een tegenslag hun doelstellingen uit het oog verliezen. Geleid door angstige gevoelens willen ze niet blijven zitten en laten hun portefeuille naar de beleggingsklasse kasgeld overgaan. Heeft beleggen dan te maken met de factor geluk?

Gelukzoekers

Sommige mensen proberen financieel geluk te zoeken op de beurs. De aandelenbeurs wel te verstaan. Dan is het goed te weten dat als je zoveel als mogelijk op aandelen inzet, je een groot risico neemt. Op een termijn van één jaar beweegt het resultaat van aandelen normaal gesproken tussen de 55% positief en 35% negatief. Je kunt dus geluk hebben, maar het risico dat het slecht uitpakt is ook aanwezig. Naarmate je langer de tijd hebt, wordt deze bandbreedte kleiner. Over tien jaar bekeken ligt het rendement bijna altijd tussen 18% positief en 4% negatief. Er zijn periodes dat het geduld stevig op de proef wordt gesteld, omdat aandelen soms langdurig onvoldoende kunnen presteren. De praktijk wijst uit dat sommigen dat geduld dan niet kunnen opbrengen.

Gedisciplineerd volhouden

Als aandelen niet of nauwelijks presteren, of in het gunstigste geval zijwaarts bewegen, zijn het mogelijk obligaties of beursgenoteerd vastgoed die voor het resultaat moeten zorgen. Daarom is het belangrijk te spreiden en in portefeuilleverband te denken. Want hoe bepaal je welke specifieke beleggingscategorie wanneer het beste resultaat oplevert? Beleggers met een goed gespreide en gevarieerde portefeuille die past bij hun beleggingsdoel en -termijn hebben door de jaren heen een behoorlijk rendement behaald. Omdat zij wél zijn blijven zitten én onderhoud op hun portefeuille hebben gepleegd. Heftige koersbewegingen, zowel omhoog als omlaag, waren voor hen aanleiding aanpassingen te doen die hun portefeuille weer in lijn moest brengen met de oorspronkelijke doelstelling. Om dit herschikken gedisciplineerd vol te houden is voor veel particulieren een lastige opgave.

Emoties

Het kunnen verklaren van de effecten van economische ontwikkelingen op inflatie, rentestanden en bedrijfswinsten is belangrijk bij het maken van beleggingskeuzes. Politieke kwesties, (natuur)rampen, gewapende conflicten, hebben in eerste instantie altijd een negatief effect op beleggingsmarkten. Het zijn ‘facts of life’ die aanleiding kunnen zijn voor beursmalaise. Het slechtste wat u dan als belegger kunt doen is door emoties geleid de verkeerde beslissing op het verkeerde moment nemen. Daarom is het belangrijk emoties los te laten en de uitvoering van het beleggingsbeleid bij voorkeur aan professionals over te laten.