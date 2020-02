Hamers ’uitvoerig onderzocht’ door Zwitserse toezichthouder

Bestuursvoorzitter Axel Weber (l.) meldt dat zijn nieuwe ceo Hamers geen vlekjes heeft. Ⓒ EPA ING Groep 10.124 0.98 %

ZÜRICH - Scheidend ING-topman Ralph Hamers speelde geen persoonlijke rol in het witwasschandaal bij ING. Volgens Axel Weber, bestuursvoorzitter bij UBS, is dat de conclusie van uitvoerig onderzoek door de Zwitserse toezichthouder Finma. Hamers begint in september als ceo van UBS.