Verwarring over ’kleine lettertjes’ noodregeling

In april kreeg de rechtsbijstandverzekeraar 54 vragen binnen over de NOW, voluit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. In maart, toen de NOW-regeling net was ingevoerd, waren dat er 29. ARAG verwacht in mei meer vragen en na de definitieve berekening van de omzetdaling nog meer drukte, omdat dan mogelijk terugvorderingen volgen.

De NOW is bedoeld voor werkgevers die hun omzet zien terugvallen door de crisis. Bedrijven die tenminste 20% omzet verliezen komen in aanmerking voor de regeling. Ze kunnen, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen.

Voorschot

„Het wordt hier steeds drukker”, vertelt arbeidsjurist Hanneke Boesveld. „NOW aanvragen is makkelijk, toegankelijk en ondernemers hebben razendsnel een voorschot ontvangen. Ik heb echter wel zorgen over de toekomst.” Boesveld doelt onder andere op het berekenen van de omzet en het loon die de hoogte van de loonkostensubsidie bepalen. „De ondernemer moet een inschatting maken van de omzetdaling, maar deze onzekere tijd maakt dat lastig. Veel ondernemers hadden snel hulp nodig en hebben dus ook niet gewacht om zo een beter beeld te krijgen van de gevolgen voor de omzet.”

Daarbij wordt het voorschot op de subsidie gebaseerd op het loon van afgelopen januari. Dat loon kan hoger zijn dan het werkelijk betaalde loon in de periode maart tot en met mei 2020, omdat in januari vaak een dertiende maand wordt uitbetaald.

Seizoensgebonden

Verder krijgt ARAG veel vragen van organisaties die afhankelijk zijn van seizoensgebonden omzetten. Voor dat soort bedrijven is het ongunstig dat het omzetverlies wordt bepaald op basis van de gemiddelde kwartaalomzet in 2019. De subsidie kan daardoor uiteindelijk lager uitvallen dan het omzetverlies was vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.