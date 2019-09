Column: De ECB en de negatieve rente

Voorafgaand aan het besluit werd het opnieuw opstarten van het opkopen van obligaties (kwantitatieve verruiming) niet uitgesloten door de markt. Beleggers hielden hier al enige tijd rekening mee en zo geschiedde. Vanaf november gaat de ECB maandelijks weer 20 miljard euro aan obligaties opkopen ’zolang als nodig is’.

Op zich viel het mee dat er geen hint in de richting van het opkopen van andere assets (aandelen?) werd gegeven, zeker nadat centrale bankier van Finland Olli Rehn zich in die richting heeft uitgelaten en recent de beide haviken uit de ECB zich juist hiertegen hebben uitgesproken. Het feit dat Nederland en Duitsland in de aanloop naar de ECB-meeting hun ongenoegen kenbaar hebben gemaakt, duidde er eigenlijk al op dat ze aan de verliezende hand zijn binnen de ECB.

Gewenst stimulerend effect?

Het is echter zeer de vraag of wederom een verlaging van de rente het gewenste stimulerende effect gaat hebben. Economen zijn vrijwel unaniem van mening dat fiscaal beleid afkomstig van de overheden meer de gewenste stimulering van de vraag tot gevolg zal gaan hebben. Bovendien is men bevreesd voor de negatieve bijeffecten van weer een renteverlaging. Inmiddels kent de historisch lage rente immers steeds meer verliezers: spaarders, banken, verzekeraars, pensioenfondsen. Vooral spaarders en pensioenfondsen liggen politiek erg gevoelig. De autoriteiten kunnen zich een verder afnemend vertrouwen bij de burger niet veroorloven. Het populisme is al sterk in Europa.

Het adagium luidt dat men toch vooral van het spaargeld van de burger af moet blijven. Daar komt nog bij dat met een verdere renteverlaging men het risico loopt het bankwezen te destabiliseren. Het bedrijfsmodel van banken staat al zwaar onder druk. Wanneer spaarders hun geld bij de banken zouden weghalen en banken zouden als gevolg daarvan minder kredieten gaan verstrekken, bereikt de ECB het tegenovergestelde van wat men beoogt.

Geheime agenda

Bij dit alles lijken de autoriteiten een soort van geheime agenda te hebben. Het schuldenprobleem dat ten grondslag lag aan de vorige crisis is sindsdien immers nooit opgelost, maar alleen maar vooruitgeschoven en verergerd. Nu de rente echter historisch laag is, lijkt het schuldenprobleem als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Wie maakt zich zorgen over de 2300 miljard euro staatsschuld van Italië wanneer de rente op tienjaars leningen nog maar een procent bedraagt?

En wat te denken van de nog veel grotere staatsschuld van de Verenigde Staten? Trump kwam er vorige week in een zoveelste tweet recht vooruit. Hij wil dat de Fed de rente zo snel mogelijk verlaagd naar 0 procent of het liefst nog minder. Vervolgens kan en moet de Amerikaanse overheid dan haar schulden zo snel mogelijk en zo lang mogelijk herfinancieren. Zo gaan de rentelasten voor de Amerikaanse overheid fors naar beneden. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten daar niet alleen de valuta voor, maar ook de macht.

Politiek

De ECB moest meer dan alle vorige keren de voor- en de nadelen van ruimer monetair beleid tegen elkaar afwegen. Het is de vraag of een niet gekozen instituut wel dergelijke ingrijpende beslissingen zou mogen nemen. Daarover zijn de meningen verdeeld. Met het rentebesluit en het arsenaal van aanvullende maatregelen heeft de ECB de collega centrale bankiers zowel binnen (Nederland, Duitsland, Oostenrijk) als buiten (Verenigde Staten) de eigen gelederen in ieder geval met de rug tegen de muur gezet. We zullen zien wat Jerome Powell van de Fed deze week uit de hoge hoed tovert.

Overigens is het in mijn ogen ridicuul om voor de spaarders in Nederland de eerste 400 euro aan rente te defiscaliseren. Op zich vind ik het niet raar om hen tegemoet te komen in het eveneens onzinnige fictieve rendement wat thans berekend wordt, maar wel dat de rekening neergelegd wordt bij de ondernemende particulier. Diegene die bewust wel risico neemt om een rendement te maken (de belegger) mag betalen voor diegenen die risico maar een eng gegeven vinden met een IB-verhoging van 3 procent (van 30 naar 33 procent). Zo wordt toch de verkeerde gestraft? Maar dat terzijde.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.