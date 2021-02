Door coronacrisis wil iedereen een eigen tuin of balkon

Uit een analyse van huurwoningen.nl blijkt dat vooral in april en mei de filters ’balkon’ en ’tuin’ een stuk vaker werden aangeklikt. In deze maanden met een strenge lockdown en lekker weer werd buiten zitten dus behoorlijk gemist.

In de eerste drie maanden van 2020 werd er juist minder op ’balkon’ of ’tuin’ gezocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Door de krappe woningmarkt doen mensen eerder concessies, denkt directeur Rogier Alkemade van huurwoningen.nl.

Prioriteiten

„Mensen waren bereid om in te leveren op een buitenruimte, dat zagen we ook terug in onze cijfers. Maar sinds de komst van corona lijken de prioriteiten van een woningzoekende te zijn veranderd; een buitenruimte werd ineens een stuk belangrijker.”

Een huurwoning vinden met buitenruimte is niet makkelijker geworden. Van het aanbod op het platform had 28% een balkon en 19% een tuin, samen minder dan de helft van al het beschikbare aanbod dus.