Betaal nooit de rekening van je vriend(in)

Zo gaat het waarschijnlijk iedere week bij veel stelletjes. Maar wat nu als je dat geld niet terug krijgt van je betere helft ? Dan kan dat irritaties geven en tot ruzie leiden of in het ergste geval zelfs tot het einde van de relatie.

Krijg je in dat geval je geld nog terug of kun je daar naar fluiten ?

Normaal

In een uitspraak van de Rechtbank Den-Haag wordt het antwoord gegeven. Er is volgens de rechters geen algemene regel dat je je geld terug krijgt als je voor je vriend(in) hebt betaald.

In deze zaak had de man gedurende de samenwoning voor € 3.500,- aan kosten betaald voor zijn partner. Nu de relatie voorbij was, kon hij dat geld goed gebruiken en vorderde hij dan ook (alsnog) terugbetaling.

Maar de rechters gaven hem geen gelijk. In een affectieve relatie is het normaal om wel eens iets voor de ander te betalen. En dan is het kennelijk ook gewoon zo dat je geen recht hebt op terugbetaling.

Afspraken vastleggen

Dat is anders als je afspraken vastlegt. Dat kan natuurlijk telkens als je iets voorschiet, maar ook in een samenlevingscontract. In dat geval kun je in z’n algemeenheid hierover afspraken maken en hoef je alleen maar aan te tonen dat jij bij de koerier met PIN hebt betaald voor de bestelling van je vriend(in).

Liefde maakt blind, maar zorg dat je financieel toch je ogen open houdt, hou bij wie wat betaalt en leg vast wat je afgesproken hebt over betalen van de schulden van je partner. Anders kun je van een koude kermis thuis komen.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.