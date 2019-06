Motief voor aankoop Slotervaart nog vaag

Het Slotervaartziekenhuis is in de soap sinds het faillissement een speelbal tussen de gemeente, vastgoedbedrijf Zadelhoff, de schuldeisers en de oud-eigenaren. Ⓒ Ronald BAKKER

Amsterdam - Het lege Slotervaartziekenhuis heeft nog geen nieuwe bestemming, want ook een rechtsgang van de gemeente was woensdag weer een rem op een oplossing. Er zijn nog veel vraagtekens over de reden waarom de gemeente zo opereert.