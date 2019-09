Zo kan het ook: rente in Zimbabwe naar 70%

Geld wordt in Zimbabwe met het uur minder waard. Ⓒ EPA

Amsterdam - In de Verenigde Staten klaagt Donald Trump over de in zijn ogen te hoge Fed-rente, in Europa probeert centralebankpresident Draghi met steeds negatievere rentes de inflatie richting 2% te krijgen. In Zimbabwe heeft de centrale bank de rente vrijdag juist verhoogd, naar 70%.