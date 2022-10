Eneco mag teruglevergoeding bij vaste contracten niet verlagen

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Eneco mag niet eenzijdig de terugleververgoeding verlagen. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Eneco kondigde in september aan de vergoeding voor teruggeleverde stroom van zonnepanelen te verlagen bij klanten, ook bij klanten die in het bezit zijn van een vast contract. Maar de energieleverancier is op de vingers getikt door de Consumentenbond, gesteund door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Consumentenbond sommeert de energiemaatschappij nu in een brief om de verlaging voor deze klanten terug te draaien.