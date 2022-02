Canada doet Russische wodka in de ban

Slijterijen in de provincies, Ontario, Manitoba en Newfoundland melden dat ze Russische sterke drank aan het verwijderen zijn, zo bericht persbureau Reuters. Ook winkels in de VS zouden inmiddels soortgelijke boycotacties zijn gestart.

Letland

Het valt nog niet mee om tussen alle merken wodka de daadwerkelijk uit Rusland afkomstige drank te vinden, meldt de Amerikaanse regionale krant The Philadelphia Inquirer in een artikel over de boycot. „Een Russische naam maakt wodka nog niet Russisch”, stelt de krant vast. Zo wordt bijvoorbeeld Stolichnaya wodka gemaakt in Letland, een NAVO-bondgenoot.

Canada importeerde in 2021 voor €3,3 miljoen aan alcoholische dranken uit Rusland volgens Statcan, het Canadese CBS. Wodka is daarmee de op één na populairste drank onder Canadezen, na whisky.