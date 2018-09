Volkswagen zet zwaarder in op China

Volkswagen mikt nu op een jaarlijkse productie van 5 miljoen auto's in 2019. Tot nu toe ging het concern uit van 4 miljoen auto's in 2018. De autofabrikant verkocht het afgelopen jaar 3,67 miljoen auto's in China.

Volkswagen verwacht dat de automarkt in China de komende vijf jaar een groei zal laten zien van 5 tot 8 procent per jaar. In die bandbreedte streeft het concern naar de hoogste waarde, aldus Heizmann. ,,We willen altijd een beetje beter zijn dan de markt, dat is duidelijk.''