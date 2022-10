Premium Het beste van De Telegraaf

Verplicht duur energiecontract na bankroet mag niet: Kamer stelt vragen

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Flexenergie, ook bekend onder de merknaam Energieflex, ging in 2018 ten onder. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een klant van het failliete Flexenergie is onterecht een duurder contract in de maag gesplitst bij de nieuwe leverancier Innova Energie. Dat valt op te maken uit een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Volgens de kantonrechter had Innova het goedkopere energiecontract moeten voortzetten dat de klant bij Flexenergie had.