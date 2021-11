Premium Het beste van De Telegraaf

Chiptekort lastig voor verkopers in showroom ’Lange levertijd nieuwe auto jaagt koper in tweedehands bak’

Autofabrikanten kunnen niet aan de grote vraag voldoen. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Een nieuwe auto kopen of leasen, de consument kan in de showroom of bij het leasebedrijf ook niet meer om het chiptekort heen en moet rekening houden met lange levertijden of minder opties op de wagen. Autoverkopers en leasebedrijven wringen zich in alle bochten om de klant toch tevreden weg te laten rijden en steeds vaker in een tweedehands.