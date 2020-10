ASML doet het beter dan het zelf dacht

De omzet in het derde kwartaal kwam uit op bijna 4 miljard euro, tegenover 3,3 miljard euro in het voorgaande kwartaal. Daarmee overtrof ASML ook de eigen verwachtingen die het Veldhovense bedrijf uitsprak bij de vorige kwartaalcijfers. De nettowinst steeg tot 1,1 miljard euro, tegenover 751 miljoen euro in het tweede kwartaal.

"Onzekerheden voor ASML komt volgend jaar"

DFT-verslaggever Wouter van Bergen over de cijfers:

„ASML lijkt in dit coronajaar gewoon zijn ramingen te halen die het aan het begin van 2020 uitsprak. Voor 2021 ziet het veel onzekerheden, niet alleen vanwege corona, maar ook het tempo waarin steeds verfijndere chips geïntroduceerd worden en door de Amerikaanse handelssancties tegen China, waar het iets meer dan een miljard aan omzet vandaan haalde. Voor sommige producten heeft het een Amerikaanse exportvergunning nodig. Het management voorziet daarom een ’laag dubbelcijferige’ groei volgend jaar. Op de lange termijn zijn de trends in de markt volgens cfo Roger Dassen echter onveranderd, waardoor de vraag naar de machines uit Veldhoven verzekerd lijkt.”

Twee bekende klanten van ASML, het Zuid-Koreaanse Samsung en het Taiwanese TSMC, kwamen onlangs al met cijfers naar buiten die wezen op de aanhoudend grote vraag naar geavanceerde chips. ASML levert met de hypermoderne EUV-machines de apparatuur die het mogelijk maakt veel kleinere en krachtigere halfgeleiders te maken dan eerder mogelijk was.

De omzetstijging is volgens financieel topman Roger Dassen deels te danken aan chipmachines die in het voorgaande kwartaal werden geleverd, maar waarvan de opbrengst nu pas wordt meegenomen in de kwartaalresultaten. Die meewind voor ASML spreekt ook uit de hoeveelheid bestellingen die het kreeg. Alle binnengekomen orders hebben samen een omvang van bijna 2,9 miljard euro, tegenover 1,1 miljard euro in het voorgaande kwartaal.

Logistiek

Logistieke problemen door de coronapandemie zijn inmiddels niet meer aan de orde, zegt Dassen in een door ASML gepubliceerd interview. Voor heel 2020 gaat het bedrijf dan ook uit van een omzet die aan het begin van het jaar, vóór de wereldwijde virusuitbraak, werd voorspeld.

Niettemin zijn er ook onzekerheden waar ASML mee te maken heeft. Zo kan een traag herstel na de economische neergang door de coronapandemie uiteindelijk ook technologiebedrijven raken. Daarnaast spelen de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten een rol.

Handelssancties

Zo legden de VS onlangs handelssancties op aan de grootste chipmaker van China, die ook klant is van ASML. Dat betekent volgens ASML dat directe leveringen van machines vanuit Nederland aan die Chinese klant kunnen doorgaan, maar dat voor directe leveringen van onderdelen vanuit de VS een exportvergunning nodig is. Het gaat daarbij echter wel om machines van de ’oudere’ generatie. Voor de export van EUV-machines wacht ASML nog altijd op een Nederlandse exportvergunning voor China.