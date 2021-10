Premium Het beste van De Telegraaf

Column: geen ingrijpende belastinghervormingen

Door vermeend van der ploeg

Binnen de EU behoort Nederland tot de landen met een hoge lastendruk op arbeid en een ingewikkeld belastingstelsel. In de verkiezingsprogramma’s 2021-2024 hebben de meeste politieke partijen ingrijpende belastinghervormingen beloofd. In deze column nemen we de belangrijkste onder de loep en bespreken we de kans op realisatie door een nieuw kabinet. Naar aanleiding van de zogenoemde toeslagenaffaire beloven de meeste partijen dat ze fiscale toeslagen gaan afschaffen. Op zich een aansprekende belofte, maar om een aantal redenen is de kans klein dat het toekomstige kabinet snel ingrijpende fiscale herzieningen kan realiseren en dat geldt ook voor het afschaffen van het fiscale toeslagenstelsel.